Şanlıurfa'da otomobil hırsızlığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 5 otomobili çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı zamanlarda gerçekleştirilen otomobil hırsızlıklarına ilişkin çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 5 otomobili çalan şüphelilerin M.Y. (32) ve M.D. (24) olduğunu belirledi.
Ekiplerin takibe aldığı zanlılar, çaldıkları otomobille kaçmaya çalışırken yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Araçlar, sahiplerine teslim edildi.