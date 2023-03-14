Şanlıurfa'da otomobil hırsızlığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 5 otomobili çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı zamanlarda gerçekleştirilen otomobil hırsızlıklarına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 5 otomobili çalan şüphelilerin M.Y. (32) ve M.D. (24) olduğunu belirledi.

Ekiplerin takibe aldığı zanlılar, çaldıkları otomobille kaçmaya çalışırken yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Araçlar, sahiplerine teslim edildi.

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