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Şanlıurfa Valisi Ayhan, kentte etkili olan sağanakla ilgili konuştu:

AA

Şanlıurfa Valisi Ayhan, kentte etkili olan sağanakla ilgili konuştu:

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte etkili olan sağanak nedeniyle, Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımının su baskınına uğradığını belirterek, "Hemen hızlı müdahale edilerek deplase edildi. Ve şu anda bodrum katları temizlenmekte. Orada 25 hastamız vardı, onların her birinin sağlıklı bir şekilde diğer hastanelere nakilleri gerçekleştirildi, şu an bir olumsuzluk yoktur." dedi.

Kentte etkili olan yağış sonrası sahada incelemelerde bulunan Vali Ayhan, daha sonra Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) alınan tedbirler ve sahada yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıya katıldı.

Vali Ayhan, AA muhabirine, Şanlıurfa'nın son yılların en yoğun yağışını aldığını ifade ederek, "Şanlıurfa son yılların en yoğun yağışını bugün aldı, yarın da bekliyoruz. Urfa'nın yıllık yağış ortalaması 450 kilogram, sadece iki gündeki toplam yağış miktarı neredeyse 150 kilogram. Mart ayında yıllık ortalama yaş miktarı 57 kilogram, sadece bugünkü yağış miktarı 77 kilogram, dolayısıyla büyük bir yağışın olduğunu ve genel hayata etkilerini de buradan görebilmekteyiz. Bunun da yansımaları oldu, gerek trafik akışısın etkilenmesi, bodrum katlarının su altında kalması, bazı kamu kurum ve kuruşlarının etkilenmesi çiftçilerimizin etkilenmesi vesaire. Ama şu anda gece on iki sahadaki çalışmalarımızı yaptık, sahayı gezdik. Tüm kurumlarımızla büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, karayolları, DSİ ve ilgili tüm birimlerimiz, emniyet, jandarma şu an kriz merkezinde sahadayı takip ediyoruz. Gece boyu takip edeceğiz." dedi.

Gece boyunca yağışların artarak devam etmesinin beklendiğini aktaran Vali Ayhan, eğitim ve öğretime bir gün ara verdiklerini söyledi.

Ayhan, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını isteyerek, "Tabii bu yağış arttıkça da özellikle Harran bölgesindeki yerleşim yerlerinin olsun, tarımsal arazilerin de bir risk altında olduğunu da söyleyebilirim. Bu konuda DSİ'miz ve ilgili birimlerimiz teyakkuzda hazır beklemekte. Tabii bazen insan iradesini aşan bir durum olduğunu da söylemek istiyorum. Ama biz elimizden geldiği kadar tüm kurumlarımızda birlikte bu süreci. İnşallah sağlıklı bir şekilde kazasız belasız gidereceğimi söyleyebilirim. Tabii bu yağmur rahmettir. Bu rahmetin de bu tür zahmetli taraflarda olabilmekte. İnşallah zahmetli tarafın da en az sıkıntıyla hep birlikte atlatacağız. Vatandaşlarımız tedbirli olsunlar, dikkatli olsunlar, araç trafiği çok yoğun olmasın diye yarın okullarımızı da tatil ettik." ifadelerini kullandı.

- "25 hastanın sağlıklı bir şekilde diğer hastanelere nakli gerçekleştirildi"

Vali Ayhan, devletin bütün kurumlarının teyakkuzda olduğunu, şu ana kadar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (ŞUSKİ) binin üzerinde ihbar geldiğini ve bunun 300'ünün giderildiğini geriye kalanların da sabaha kadar tamamlanmasını amaçladıklarını söyledi.

Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinin de şiddetli yağışlardan etkilendiğini belirten Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Eyyübiye Eğitim Araştırma Hastanemiz özellikle yoğun bakım servisi su altında kaldı. Hemen hızlı müdahale edilerek deplase edildi. Ve şu anda bodrum katları temizlenmekte. Orada 25 hastamız vardı, onların her birinin sağlıklı bir şekilde diğer hastanelere nakilleri gerçekleştirildi, şu an bir olumsuzluk yoktur."

Vali Ayhan, bir kişinin su baskını nedeniyle olumsuz etkilendiğini hastanede tedavisinin devam ettiğini ve sağlık durumunun da iyi olduğunu sözlerine ekledi.


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