Şanlıurfa'da su dolan alt geçitte mahsur kalan kişi kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle su baskınının yaşandığı alt geçitte mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yüzünden Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidi suyla doldu. Bu sırada alt geçitteki bir kişi suda mahsur kaldı.



İhbar üzerine olay yerine dalgıçlar ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin desteğiyle sudan çıkarılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Ekiplerin alt geçitteki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Mance Mahallesi'nde sel sularına kapılan araçların sürüklenmesi, çevredeki binaların çatısına çıkan vatandaşlarca cep telefonuyla görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.