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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da su dolan alt geçitte mahsur kalan ikinci kişiye de ulaşıldı

AA

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da su dolan alt geçitte mahsur kalan ikinci kişiye de ulaşıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle su baskınının yaşandığı alt geçitte mahsur kalan bir itfaiye eri daha kendi imkanlarıyla sudan çıktı.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidi suyla doldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve dalgıç sevk edildi.

Çalışmalar sırasında bazı itfaiye erleri de suyla dolan alt geçitte mahsur kaldı. Bir süre önce mahsur kalan itfaiye eri Abdulhamit Aslan'ın meslektaşlarının desteğiyle kurtarılmasının ardından itfaiye eri Bülent Bulut da kendi imkanlarıyla sudan çıktı.

Bulut, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin alt geçitteki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Mance Mahallesi'nde sel sularına kapılan araçların sürüklenmesi, çevredeki binaların çatısına çıkan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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