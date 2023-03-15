Şanlıurfa'da sel nedeniyle çöken yoldan geçen tır suya kapıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan yolda sel nedeniyle çökmeler meydana geldi, kontrolden çıkan tır devrilerek suda kayboldu.

Şiddetli sağanağın etkili olduğu Bozova ilçesinde sel ve su baskını etkili oluyor. İlçedeki Yalıntaş deresinin taşması sonucu ilçeyi Hilvan'a bağlayan kara yolu su altında kaldı. Yol, çökmeler nedeniyle ulaşıma kapandı.



Öte yandan yolda sel sularına rağmen ilerlemeye çalışan bir tır kontrolden çıkarak devrildi. Devrilme anı cep telefonlarıyla görüntülenen tır, sel sularına kapıldı. Sürücünün kurtarılması ve tırın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, yaptığı açıklamada, iki gündür devam eden sağanağın sele dönüştüğünü, ekiplerin ihbarlara müdahale etmeye çalıştığını belirtti.

Sel nedeniyle Hilvan yolunda çökmeler oluştuğunu aktaran Aksoy, bölgeden geçerken çökme sonucu devrilen tırın gözden kaybolduğunu, dorsenin en son Fırat Nehri yakınlarında görüldüğüne ilişkin bilgiler geldiğini söyledi.



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