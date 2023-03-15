GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma sürüyor

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ŞANLIURFA (AA) - Selin etkili olduğu Şanlıurfa'da su basan bazı mahallelerde vatandaşların evlerden tahliyesi için çalışma yapılıyor.

Kentte Karakoyun deresinin taşması sonucu civardaki cadde ve sokaklar su altında kaldı. Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri, botlarla su basan sokaklara girdi.

Ekipler, evlerinde mahsur kalan vatandaşları merdiven uzatarak tahliye etti. Kurtarılan vatandaşlar tedbir amaçlı hastanelere sevk edildi.

Bir binadan tahliye edilen kadının askerlere sarılarak teşekkür ettiği görüldü.

Sağanak nedeniyle suyla dolan Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidinde de arama kurtarma çalışması sürüyor. 3 kişinin çıkarılarak hastaneye kaldırıldığı bölgedeki suyun tahliyesi için pompalar çalıştırılıyor. Bölgede devam eden sağanak, çalışmaları olumsuz etkiliyor.

Öte yandan kentte selden etkilenen bölgelerde inceleme yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akabe Mahallesi'nde su basan sokaktaki evlerden iş makineleriyle vatandaşların tahliye edilmesini takip etti.

Aynı mahallede botla evlerinden kurtarılan yaşlı vatandaşlar ise dalgıç ekiplerinin kucağında sağlık ekiplerine teslim edildi.

- "Çok şükür botla kurtarıldık"

Akabe Mahallesi'nde tahliye edilen vatandaşlardan Melek Yıldırım, AA muhabirine evinin ikinci katta olduğunu, saat 8'de sokağı ve evini su bastığını söyledi.

Kendisini kurtaran ekiplere teşekkür eden Yıldırım, "Uyandığımda evlerimiz su altındaydı, perişanız. Yardım istedik. Çok şükür botla kurtarıldık. Depremi bile unuttuk, her şeyi unuttuk. Beyaz eşyalar, arabalar suyun içindeydi. Rabbim bir daha göstermesin" dedi.



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