Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitim öğretime yarın da ara verildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valiliği, şiddetli sağanak nedeniyle eğitim öğretime yarın ara verildiğini duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 16.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitim öğretime bugün de ara verilmişti.

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