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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, selden etkilenen Şanlıurfa'da konuştu:

AA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, selden etkilenen Şanlıurfa'da konuştu:

ŞANLIURFA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hepimiz gelişmelerin farkındayız. Ne olduğunu biliyoruz. Hiç kimse kendisini umutsuz hissetmesin. Allah nasip ederse bütün bu sorunların hepsini çözeceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu.

Abide Köprülü Kavşağı'nda açıklama yapan Kılıçdaroğlu, selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmemesi gerektiğini belirterek, "Buraya sadece Millet İttifakı'nın genel başkanları olarak değil, aynı zamanda mayıs ayında kurulacak olan hükümetin temsilcileri olarak da geldik." ifadesini kullandı.

Pek çok sorunun olduğunu bildiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Ağır sorunların faturalarını sade vatandaş ödüyor, bunu da biliyoruz. İnsanlar hayatlarını kaybetti, bunu da biliyoruz, görüyoruz, okuyoruz, dinliyoruz. Şikayetler var, onları da dinliyoruz. Bir ülke iyi yönetilirse afetlere karşı dirençli kentler oluşur. Efendim, su mu olur, sel mi olur, aşırı rüzgar mı olur, deprem mi olur, dirençli kentler yaratmak zorundasınız. Bunları yaratmadığınız zaman siz bu ülkeyi neden yönetiyorsunuz? Nasıl yönetiyorsunuz. Şurada az önce gördük. Alt geçit yapmışlar. Ya bir pompayı getirmek için suyu boşaltmak için Allah aşkına söyler misiniz saatlerce beklenir mi? Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır? Bu nasıl bir devlet yönetimidir?

Bütün bunların hepsini çözeceğiz. Yeni bir anlayışla zihniyeti tamamen değiştirerek kim görevini yapıyorsa başımızın üstüne ama kim görevini yapmayıp da ölümlere yol açan olaylara ortam hazırlıyorsa ona da kimse kusura bakmasın 'güle güle' demek zorundayız. Hepimiz gelişmelerin farkındayız. Ne olduğunu biliyoruz. Hiç kimse kendisini umutsuz hissetmesin. Allah nasip ederse bütün bu sorunların hepsini çözeceğiz."

Kılıçdaroğlu, bir arada olduklarını, beraber olduklarını dile getirerek, "Ülkenin sorunlarını gayet iyi biliyoruz. Kentlerin iyi yönetilmediğini de gayet iyi biliyoruz. Ama bunların tamamını çözmek, akılla bilgiyle bilimle çözmek mümkün. Elin oğlu çözüyor da biz niye çözmüyoruz? Bunu yapmak zorundayız. Bütün bunları tamamını gerçekleştireceğiz. Hiç endişe etmeyin." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının son bölümünde bir grup vatandaş, "Burası siyaset yapma yeri değil. Hani HDP, niye getirmediniz?" diyerek tepki gösterdi.

Daha sonra bölgeden ayrılan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Karakoyun Deresi'ne geçerek, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'tan bilgi aldı.

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