Selden etkilenen Şanlıurfa'da askerler temizlik yaptı

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ŞANLIURFA (AA) - Selden etkilenen Şanlıurfa’da sokaklarda temizlik çalışması sürüyor.



Jandarma ekipleri taşan Karakoyun deresi bölgesinde TOMA, kürek ve paspaslarla bölgedeki çamurun temizlenmesine yönelik çalışmalara destek verdi.



İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran da ekiplerin çalışmalarını koordine etti.



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