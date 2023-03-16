Şanlıurfa'da su basan alt geçitte bir kişinin daha cesedine ulaşıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Selin etkili olduğu Şanlıurfa'da su basan Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidinde bir kişinin daha cesedi bulundu.

Kentte dün etkili olan sağanağın ardından yaşanan selin etkili olduğu noktalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Arama kurtarma ekipleri, Abide Köprülü Kavşağı'nda yürütülen çalışmalarda bir kişinin daha cesedine ulaştı. Böylelikle kentte sel nedeniyle can kaybı 13'e yükseldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de bölgede incelemelerde bulundu.

Öte yandan, su tahliyesinin sürdüğü alt geçitte tespit edilen bir otomobilin çıkarılması için de çalışma yapılıyor.



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