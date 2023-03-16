Şanlıurfa'da sel sularıyla sürüklenen 2 kaplumbağa koruma altına alındı

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ŞANLIURFA (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Şanlıurfa'da sel sularıyla sürüklenen 2 kaplumbağa tedavilerinin yapılması için ilgililere teslim edildi.

Kentte etkili olan sel nedeniyle taşan Karakoyun Deresi bölgesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, DSİ, AFAD, karayolları, jandarma ve polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Suların tamamen çekilmesiyle çamurla kaplanan Akabe Mahallesi 1436. Sokak'ta çalışmaları takip eden vatandaşlar, selde sürüklenen 2 kaplumbağa buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kaplumbağaları hayvan barınağına teslim etmek için koruma altına aldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı personeli İbrahim Dadak, AA muhabirine, kaplumbağaların tedavilerinin yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edileceğini söyledi.

Kaplumbağaların suda sürüklenerek mahalleye kadar geldiğini anlatan Dadak, "Hayvanların durumu iyi görünüyor. Gerekli bakımları yapıldıktan sonra tekrar doğal ortamlarına salacağız." diye konuştu.

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