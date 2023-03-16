Şanlıurfa'da sel nedeniyle can kaybı 14'e çıktı

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ŞANLIURFA (AA) - Selin etkili olduğu Şanlıurfa'da su basan Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidinde bir kişinin daha cesedi bulundu, kentteki can kaybı 14'e çıktı.

Kentte dün etkili olan sağanağın ardından selin etkili olduğu noktalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Arama kurtarma ekipleri, Abide Köprülü Kavşağı'nda yürütülen çalışmalarda bir kişinin daha cesedine ulaştı. Ceset, ambulansla adli tıp kurumuna gönderildi.

Ekiplerin alt geçitteki suyun tahliyesi ve balçığın temizlenmesi için yürüttüğü çalışma sürüyor.

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