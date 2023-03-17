Şanlıurfa'da sel sonrası temizlik çalışmaları sürüyor

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ŞANLIURFA (AA) - Sel baskınına uğrayan Şanlıurfa'nın muhtelif bölgelerinde su tahliye ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Sağanağın ardından taşan Karakoyun deresi çevresindeki Mance ve Karakoyunlu mahallelerinde temizlik çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalara askerler, korucular ve jandarma personeli de destek verdi.

Selden etkilenen bazı vatandaşlar da evlerindeki eşyaları dışarı çıkarıp temizlik yapıyor. Hasar gören araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırıyor.

Su baskınına uğrayan Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidinde ise ekiplerin su tahliye ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

- Akçakale yolunda ulaşımın normalleşmesi için çalışmalar sürüyor

Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 29. kilometresinde yaşanan su taşkını nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.

Güvenlik güçleri, araçların alternatif yollardan ulaşım sağlayabilmesi için çaba gösteriyor.

Kara yolundaki su birikintisinin tahliyesi için çalışmalar sürüyor.

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