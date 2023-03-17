GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sele kapılan tırdaki sürücü için arama kurtarma çalışması sürüyor

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sel sularına kapılan tırın sürücüsü Emin Ergün'e (20) ulaşılması için yürütülen arama kurtarma çalışmaları 77'si Atatürk Barajı'nda dalgıçlardan oluşan 200 kişilik ekiple devam ediyor.

Bölgede 15 Mart'ta şiddetli sağanağın etkili olduğu Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan yolun Yalıntaş Mahallesi geçişinde sel sularına kapılarak gözden kaybolan tır ve sürücüyle ilgili dere yatağı ve Atatürk Baraj Gölü'nde çalışma yapılıyor.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin katıldığı çalışmada dalgıç ve bot ekipleri baraj gölünü, jandarma ekipleri ise dere yatağını tarıyor, bölgede dron ile havadan görüntüleme yapılıyor.

Aramalar sonucu ilk gün Emin Ergün'e ait çantaya ulaşan ekipler, daha sonra herhangi bir bulguya rastlamadı.

Çalışmaları, Ergün'ün akrabaları da umutla takip ediyor.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, tırın devrildiği noktadan göle kadar olan dere yatağında 2 gündür süren çalışmalarda bir iz bulunamadığını, aramaların göl kıyısı ve açıklarda yoğunlaştığını ifade etti.

- "Kurtarma ekibi sayısı artıyor"

Ergün'ün dayısı Emin Ergün ise çalışmalarda 3. güne girildiğini söyledi.

Herkesin elinden geleni yaptığını anlatan Ergün, "Kurtarma ekipleri her geçen gün fazlalaşıyor. 100 kişi civarında kurtarma ekibi çalışıyor. Sonuçta Allah’tan olan bir şeydir, kimsenin yapacak birşeyi yoktur. Allah devletimizden razı olsun kurtarmak için çok yardımcı olup çalışıyor. Allah’ın takdiri neyse o olur." diye konuştu.

Öte yandan Karayolları ekipleri de Bozova-Hilvan kara yolunda çökme yaşanan noktalarda dolgu ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

- Arama yapan görevli sayısı 200 çıkarıldı

Bozova Kaymakamı Akın Oruç'un olay yerinde koordine ettiği çalışmalara katılan ekipteki görevli sayısı 200'e çıkarıldı. Türkiye'nin farklı kentlerinden gelerek kent merkezindeki arama çalışmalarına katılan ekipler Bozova ilçesine yönlendirildi.

Polis, jandarma ve AFAD ekibinden oluşan 77 dalgıç, Atatürk Barajı'nda arama yapıyor. Baraj yüzeyindeki 7 kilometrelik alanda süren çalışmalara, jandarma kurtarma ekipleri bot ve teknelerle de destek veriyor. Karadan da 133 kişi, arama tarama çalışması yürütüyor.

Tırın düştüğü bölge ile baraj arasında kalan 3 kilometrelik dere yatağında 5 noktada yapılan aramada bir ize rastlanmadı.

Atatürk Barajı kıyı şeridindeki 1 kilometrelik alanda ise sel nedeniyle su yüzeyinin çamur rengini aldığı görüldü.

Kentte 15 Mart'ta Emin Ergün'ün kullandığı tır devrilip sel sularına kapılmış, bu anlar cep telefonlarıyla kaydedilmişti.

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