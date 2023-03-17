Siverek'te 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi.

Siverek Şehitliği'nde düzenlenen tören anıta çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Saygı duruşu sırasında 107. Topçu Alayı tören ekibince üç el saygı atışı yapıldı.

Törende konuşan Üsteğmen Fahri Sönmez, "Kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü, milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden isimlerini kalbimize yazdığımız aziz şehitlerimizi bu anlamlı günde bir kez daha rahmet ve minnetle yaz ediyoruz." dedi.

Törende protokol üyelerine Siverek Şehitliği hakkında bilgi verildi. Şehit ve anıt mezarlara karanfil bırakılmasının ardından İlçe Müftüsü Muhammed Çiçek tarafından dua yapıldı.



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