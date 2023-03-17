Şanlıurfa'daki selden etkilenen otoparktaki araçlar çıkarılıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 15 Mart'ta yaşanan selde suyla dolan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yanındaki kapalı otoparkta su tahliye çalışmalarının ardından araçların çıkarılmasına başlandı.

Şiddetli sağanağın ardından dere taşkınları sonucu yaşanan selin etkili olduğu noktalardan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yanındaki kapalı otoparkta suyun önemli bölümü tahliye edildi.

Otoparkta bulunan araçlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı BELSAN A.Ş, polis, itfaiye ve AFAD ekiplerince forkliftle dışarıya çıkarılıyor. Fotoğraflama ve kayıt işlemi yapılan araçlar, çekicilerle polis eşliğinde yediemin oto parkına gönderiliyor.

Otopark önündeki araç sahipleri ise yediemin otoparkına yönlendiriliyor.

















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.