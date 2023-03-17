Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara su dağıtıyor

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla vatandaşlara su dağıtıyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan sağanağın ardından Atatürk Barajı havzasında oluşan aşırı kirlilik nedeniyle merkezdeki Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerine geçici süreyle şebeke suyu verilemiyor.

Vatandaşların içme suyu ihtiyacının giderilmesi için kent genelinde su dağıtımına başlayan Büyükşehir Belediyesi, su arıtma tesisinde temiz içme suyu temin edilinceye kadar bu çalışmasını sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Görevli arkadaşlarımız gece gündüz demeden çalışıyor. Şebeke suyumuzun kullanılamayacak seviyeye geldiğini anladığımız ilk andan itibaren hem tankerlerimizle hem de pet su alarak vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılıyoruz. Tankerlerle kuyulardan su alıyoruz. İçme için ise hazır pet su dağıtımına başladık." ifadelerini kullandı.

Komşu illerden destek aldıklarına işaret eden Beyazgül, şunları kaydetti:

"Fırınlar su bulamadıkları takdirde kentte ekmek sıkıntısı yaşanacaktı. Bu nedenle Fırıncılar Odası ile yaptığımız görüşmelerde fırıncı esnafımıza da su dağıtımı yaparak ekmek yapmalarını sağlayacağız. Fırıncı esnafımıza yönelik su dağıtımımız devam ediyor. Birçok ilden tırlarla Şanlıurfa'ya su geliyor. Lojistik merkezimizden dağıtımlarımız devam edecek."





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