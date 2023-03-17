Şanlıurfa'da sele kapılan tır sürücüsü, olay öncesi yakınlarına video göndermiş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da sele kapılan tır sürücüsü, olay öncesi yakınlarına video göndermiş

AA

Şanlıurfa'da sele kapılan tır sürücüsü, olay öncesi yakınlarına video göndermiş

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'daki selde kaybolan tır sürücüsü Emin Ergün'ün (20), cep telefonuyla yolun durumunu gösteren görüntü çekerek ailesi ve yakınlarıyla paylaştığı ortaya çıktı.

Bölgede 15 Mart'ta şiddetli sağanağın etkili olduğu Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan yolun Yalıntaş Mahallesi geçişinde sel sularına kapılarak kaybolan tır ve sürücüsüyle ilgili dere yatağı ve Atatürk Baraj Gölü'nde başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Selin tırı sürüklediği anlara ilişkin bir vatandaşın çektiği görüntünün ardından kayıp tır sürücüsü Ergün'ün çektiği görüntü de ortaya çıktı.

Ergün'ün tırın sürüklendiği yolun halini gösteren görüntü kaydını, ailesi ve yakınlarıyla paylaştığı öğrenildi.

Öte yandan, olay yerindeki bir başka kişi tarafından çekilen, tırın selde sürüklendiğini gösteren görüntü de sosyal medyada yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da sel felaketinde can kaybı 16´ya çıktı, 1 kişi aranıyor (5)
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da sel felaketinde can kaybı 16´ya çıktı, 1 ...
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara su dağıtıyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara su ...
Şanlıurfa'daki selden etkilenen otoparktaki araçlar çıkarılıyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'daki selden etkilenen otoparktaki araçlar ...
Siverek'te 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi
YEREL HABERLER Siverek'te 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve ...
Şanlıurfa'da sel felaketinde can kaybı 16´ya çıktı, 1 kişi aranıyor (3)
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da sel felaketinde can kaybı 16´ya çıktı, 1 ...
Şanlıurfa'da sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor, kayıp 1 kişi aranıyor (2)
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da sel felaketinin izleri silinmeye ...
Mozaikler sel suyu altında kaldı
YEREL HABERLER Mozaikler sel suyu altında kaldı
İçişleri Bakanı Soylu, selden etkilenen Şanlıurfa'da konuştu:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, selden etkilenen Şanlıurfa'da ...
Şanlıurfa'da sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor, kayıp 1 kişi aranıyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da sel felaketinin izleri silinmeye ...
Şanlıurfa'da sel mağduru esnaf, çamurla kaplanan iş yerlerini temizliyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da sel mağduru esnaf, çamurla kaplanan iş ...
Şanlıurfa'daki selden etkilenen otoparkta su tahliyesi sürüyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'daki selden etkilenen otoparkta su ...
Şanlıurfa'da su fiyatlarında fahiş artış yapanlara yasal işlem yapılacak
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da su fiyatlarında fahiş artış yapanlara ...
Şanlıurfa'da sel sonrası temizlik çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da sel sonrası temizlik çalışmaları sürüyor
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sele kapılan tırdaki sürücü için arama kurtarma çalışması sürüyor
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sele kapılan tırdaki sürücü ...
Şanlıurfa'da sele kapılan tırdaki sürücü için arama kurtarma çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da sele kapılan tırdaki sürücü için arama ...
Şanlıurfa'daki sel felaketinde ölü sayısı 15 oldu; çamur temizleniyor (7)
YEREL HABERLER Şanlıurfa'daki sel felaketinde ölü sayısı 15 oldu; ...
Şanlıurfa'da sel sonrası 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da sel sonrası 1 kişinin daha cansız ...
Şanlıurfa'da sağanak sonrası barajdaki kirlilik nedeniyle 3 ilçeye geçici süre su verilmeyecek
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da sağanak sonrası barajdaki kirlilik ...
Boğulma tehlikesi geçiren itfaiyeci üzerini değiştirip tekrar suya girmiş
YEREL HABERLER Boğulma tehlikesi geçiren itfaiyeci üzerini ...
Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 14 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan taşlı sopalı ...
Şanlıurfa'daki sel felaketinde ölü sayısı 14 oldu; çamur temizleniyor (5)
YEREL HABERLER Şanlıurfa'daki sel felaketinde ölü sayısı 14 oldu; ...
Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidinin sular altında kalma anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidinin sular altında ...
Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitim öğretime yarın da ara verildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitim öğretime yarın ...
Şanlıurfa'da selde sürüklenme görüntüsü sosyal medyada yayılan kişi yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da selde sürüklenme görüntüsü sosyal ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.