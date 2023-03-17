Şanlıurfa'da sele kapılan tır sürücüsü, olay öncesi yakınlarına video göndermiş

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'daki selde kaybolan tır sürücüsü Emin Ergün'ün (20), cep telefonuyla yolun durumunu gösteren görüntü çekerek ailesi ve yakınlarıyla paylaştığı ortaya çıktı.

Bölgede 15 Mart'ta şiddetli sağanağın etkili olduğu Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan yolun Yalıntaş Mahallesi geçişinde sel sularına kapılarak kaybolan tır ve sürücüsüyle ilgili dere yatağı ve Atatürk Baraj Gölü'nde başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Selin tırı sürüklediği anlara ilişkin bir vatandaşın çektiği görüntünün ardından kayıp tır sürücüsü Ergün'ün çektiği görüntü de ortaya çıktı.

Ergün'ün tırın sürüklendiği yolun halini gösteren görüntü kaydını, ailesi ve yakınlarıyla paylaştığı öğrenildi.

Öte yandan, olay yerindeki bir başka kişi tarafından çekilen, tırın selde sürüklendiğini gösteren görüntü de sosyal medyada yer aldı.

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