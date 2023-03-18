Şanlıurfa'da sel sonrası temizlik çalışmaları devam ediyor

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sel sonrası su tahliye ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Bölgede 15 Mart'ta şiddetli sağanağın ardından taşan Karakoyun Deresi çevresindeki Mance ve Karakoyunlu mahallelerinde temizlik çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalara askerler, korucular ve jandarma personeli de destek veriyor.

Selden etkilenen bazı vatandaşlar da evlerindeki eşyaları dışarı çıkarıp temizlik yapıyor. Sel nedeniyle evin kapalı olan giderleri vidanjör yardımıyla açılıyor.

Su baskınına uğrayan Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidinde ise ekiplerin su tahliye ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yanındaki kapalı otoparkta temizlik ve araçların çıkarılması çalışmaları da sürüyor.

Evi su baskınına uğrayan Zeliha Polat, AA muhabirine, uyarıyı dikkate alarak evlerinden dışarıya çıktıklarını söyledi.



İki gündür askerin belediye personeli ile birlikte çalıştığını belirten Polat, "Akşamdan çıkmasaydık hepimiz ölecektik, sular çok yüksekti. Allah yardımcımız olsun, Allah korusun bizi. Evimizin hepsi gitti, hiç bir şeyimiz kalmadı. Tavana kadar sular çıkmış, kapımız kırıldı mutfağımızda hiçbir şey kalmadı, ev eşyalarımız dışarı çıkmış, odalarımız da çamur içerisinde."

Öte yandan, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 29. kilometresinde suyun çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

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