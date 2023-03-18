Şanlıurfa'da fuhuş operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Bunun adı vahşilik! Daha 15 günlük...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yapan ve yaptıranlara yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 4 ay süren çalışmaların ardından kent merkezinde belirlenen adreslere "şafak operasyonu" düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılardan 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i "fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve zorlama" suçundan tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Operasyonda fuhuş yapıldığı belirlenen 10 adresin kapatılması için de işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.