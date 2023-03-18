Şanlıurfa'da selden etkilenen kapalı otoparktaki araçlar çıkarıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, 15 Mart'ta yaşanan selde suyla dolan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yanındaki kapalı otoparkta bulunan 252 araç, dışarı çıkarıldı.

Şiddetli sağanağın ardından dere taşkınları sonucu yaşanan selin etkili olduğu noktalardan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yanındaki kapalı otoparkta su ve çamurun önemli bölümü tahliye edildi.

Otoparkta bulunan 252 araç, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı BELSAN AŞ, polis, itfaiye ve AFAD ekiplerince yaklaşık 30 saat süren çalışmanın ardından forkliftle dışarıya taşındı.

Fotoğraflama ve kayıt işlemi yapılan araçlar, çekicilerle polis eşliğinde yediemin otoparkları ve müzenin önünde bulunan açık alana götürüldü.

Araçlar, buradaki işlemlerin ardından sahiplerine teslim edildi.

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