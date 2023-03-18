Siverek'te depremzedeler yararına kermes düzenlendi

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ŞANLIURFA (AA) - Siverek ilçesinde bir grup gönüllünün düzenlediği kermesin geliri depremzedeler yararına kullanılacak.

Lezgo Park'ta "acıları birlikte azaltalım" temasıyla kurulan kermese çok sayıda gönüllü oyuncak, yiyecek, içecek ve kıyafetle destek verdi. 3 gün sürecek kermesten elde edilecek gelir, depremzedeler yararına kullanılacak.

Gönüllülerden Muhsin Bilgen, AA muhabirine, depremin ilk anlarında Adıyaman'a gittiklerini söyledi.

Adıyaman Valiliği yakınlarında çalışanlara ve vatandaşlara yemek dağıttıklarını belirten Bilgen, "Bölgede çeşitli çalışmalar yaptık. Daha sonra gönüllü arkadaşlarımızla deprem yardım koordinasyon birimi kurduk. Depremin ilk gününden bu yana yaklaşık 4 milyon liralık yardım malzemesi ulaştırdık. Amacımız insanlarımızın yaralarını sarmak ve acılarını dindirmektir. Deprem bölgelerdeki AFAD Koordinasyon Merkezleri ile görüşmeler yaptık. AFAD bünyesinde çeşitli görevler üstlendik, gerek hizmet gerekse gıda dağıtımı yaptık. Gönüllü arkadaşlarımızla çok güzel çalışmalar yaptık. Bugün de bir kermes düzenliyoruz, amacımız bölgedeki insanlarımıza yardımları ulaştırmaktır. 3 gün sürecek kermesimizden elde edeceğimiz gelirin tamamını depremzedelerimiz yararına kullanacağız." dedi.

Kermeste deprem köşesi oluşturduklarını ifade eden Bilgen, "Kermeste dikkat çekmesi ve halkımızın depremzedelerin acılarını hissetmeleri için enkazdan çıkarılan malzemeleri getirdik. Tabi bu malzemeleri sahiplerinin rızasını alarak sergiliyoruz. Bilgisayar, oyuncaklar, aile albümleri gibi malzemeler var." diye konuştu.



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