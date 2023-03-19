Şanlıurfa'da 5 kişinin hayatını kaybettiği köprülü kavşak ve alt geçitteki çalışmalar tamamlandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da meydana gelen selde 5 kişinin yaşamını yitirdiği Abide Köprülü Kavşağı ile alt geçidinde başlatılan su tahliye ve temizlik çalışmaları sona erdi.

Kentte 15 Mart'ta şiddetli sağanağın ardından taşan suların dolması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidinde sürdürülen su tahliye ve temizlik çalışmaları tamamlandı.

Kavşak ve alt geçitten henüz araçların geçişlerine izin verilmiyor.

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