BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, selden etkilenen Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, selden etkilenen Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu

AA

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, selden etkilenen Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu

ŞANLIURFA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, selden etkilenen Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu.

Destici, 15 Mart'taki selden etkilenen Abide Köprülü Kavşağı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat'taki depremlerin ardından yaklaşık 49 bin vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Depremlerde 100 binin üzerinde insanın yaralandığını anımsatan Destici, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Yaralı vatandaşlarımızın pek çoğu taburcu oldu ama tedavileri süren yaralılarımız da var. Onlara da Allah'tan acil şifalar diliyorum." dedi.

Depremlerde on binlerce konut ve binanın yıkıldığını ve çok sayıda binanın da büyük hasar aldığını anlatan Destici, depremlerin ardından devletin tüm organlarıyla yaraları sarma gayretine girdiğini vurguladı.

Birkaç gündür özellikle Şanlıurfa merkezli Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş'ı da içine alan sağanak yağışların olduğunu dile getiren Destici, şöyle konuştu:

"Belki bir yılda yağacak yağmur, birkaç saat içinde ya da birkaç gün içinde yağıyor. Bu da sel afetlerine ve su baskınlarına sebep oluyor. Son birkaç gündür Şanlıurfa'da bu yaşanıyor. Adıyaman'da ayrıca Gaziantep'te de yaşanıyor. Maalesef hayatını kaybeden insanlarımızın bir kısmı burada rahmeti rahmana kavuşmuş. Ben öncelikle bu sel afetlerinde Şanlıurfa'da 16, Adıyaman'da 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Burada 2, Adıyaman'da bir vatandaşımızın da arandığını biliyorum. Tabi duamız sağ bulunmaları ama sağ değillerse bile naaşlarına da aileleri ulaşmayı çok arzu ediyor. Bu konuda tüm çalışmalar yapılıyor. Devletimiz tüm kurumlarıyla burada. Başta İçişleri Bakanı olmak üzere diğer bakanlarımız bölgedeler. Sadece kendileri değil, kendilerine bağlı bütün genel müdürlükler, kurumlar, kuruluşlar burada. Anında problemleri çözmeye çalışıyorlar. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermeye çalışıyorlar. Şimdi tabii tedbirler alınmış vaziyette. Şu anda hafif yağış var. Burada gün boyu yağış gözüküyor. Ama artık tedbirler alınmış. Gördüğünüz gibi alt girişler kapatılmış. Araçların geçişlerine müsaade edilmiyor. Bu tedbirlerden sonra inşallah bir daha can kaybı yaşamayız diye ümit ediyorum."

- Belediye Başkanı son durumu aktardı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise belediye ekiplerinin sabaha kadar çalıştığını belirterek, "Bugün güzel bir güne çıktık. Şimdi Abide Kavşağı'ndayız. Karakoyun kenarındaki ve Abide'deki temizlik çalışmaları tamamlandı. Karakoyun'da sadece bodrum katlarına giriliyor şu anda. Bodrum katlara da büyük oranda girildi. Oradaki temizlikler yapılıyor. Bugün de devam edecek. Orası da tamamen bittikten sonra da normale kısa sürede dönmüş olacağız." dedi.

Açıklamaların ardından Mustafa Destici, Abide Köprülü Kavşağı'nda incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül'den çalışmalar hakkında bilgi alan Destici, bölgede selden zarar gören bazı iş yerlerini ziyaret ederek, işletmecilerle görüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da tırıyla sele kapılan sürücüyü arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da tırıyla sele kapılan sürücüyü arama ...
Şanlıurfa Valiliğinden sel felaketine ilişkin bilgilendirme:
YEREL HABERLER Şanlıurfa Valiliğinden sel felaketine ilişkin ...
Şanlıurfa'da 5 kişinin hayatını kaybettiği köprülü kavşak ve alt geçitteki çalışmalar tamamlandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 5 kişinin hayatını kaybettiği köprülü ...
Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, selden etkilenen Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, selden etkilenen ...
Şanlıurfa'da kente yeniden şebeke suyu verilmeye başlandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da kente yeniden şebeke suyu verilmeye ...
Şanlıurfa'da su basan otoparktaki 170 araç çıkarıldı, kayıp TIR şoförü aranıyor (2)
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da su basan otoparktaki 170 araç çıkarıldı, ...
Şanlıurfa'da sele kapılan tır ve sürücüsünü arama çalışması 4. gündür sürüyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da sele kapılan tır ve sürücüsünü arama ...
Siverek'te depremzedeler yararına kermes düzenlendi
YEREL HABERLER Siverek'te depremzedeler yararına kermes düzenlendi
Şanlıurfa'da selden etkilenen kapalı otoparktaki araçlar çıkarıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da selden etkilenen kapalı otoparktaki ...
Şanlıurfa'da su basan otoparktaki 170 araç çıkarıldı, kayıp TIR şoförü aranıyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da su basan otoparktaki 170 araç çıkarıldı, ...
Şanlıurfa'da fuhuş operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da fuhuş operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'da sel sonrası temizlik çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da sel sonrası temizlik çalışmaları devam ...
Diyarbakır'da hayvan otlatan iki çoban silahla yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da hayvan otlatan iki çoban silahla ...
Şanlıurfa'daki sel sonrası su tahliye ve temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'daki sel sonrası su tahliye ve temizlik ...
Şanlıurfa'da sele kapılan tır sürücüsü, olay öncesi yakınlarına video göndermiş
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da sele kapılan tır sürücüsü, olay öncesi ...
Şanlıurfa'da sel felaketinde can kaybı 16´ya çıktı, 1 kişi aranıyor (5)
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da sel felaketinde can kaybı 16´ya çıktı, 1 ...
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara su dağıtıyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara su ...
Şanlıurfa'daki selden etkilenen otoparktaki araçlar çıkarılıyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'daki selden etkilenen otoparktaki araçlar ...
Siverek'te 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi
YEREL HABERLER Siverek'te 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve ...
Şanlıurfa'da sel felaketinde can kaybı 16´ya çıktı, 1 kişi aranıyor (3)
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da sel felaketinde can kaybı 16´ya çıktı, 1 ...
Şanlıurfa'da sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor, kayıp 1 kişi aranıyor (2)
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da sel felaketinin izleri silinmeye ...
Mozaikler sel suyu altında kaldı
YEREL HABERLER Mozaikler sel suyu altında kaldı
İçişleri Bakanı Soylu, selden etkilenen Şanlıurfa'da konuştu:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, selden etkilenen Şanlıurfa'da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.