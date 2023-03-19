BBP Genel Başkanı Destici, selden etkilenen Şanlıurfa'da incelemelerini sürdürdü

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ŞANLIURFA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Şanlıurfa'da selden etkilenen Akabe Mahallesi'nde, askerlerle bir süre temizlik çalışması yaptı.

Destici, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile selden etkilenen Akabe Mahallesi'ne geldi.

Bölgede çalışma yapan ekiplere "kolay gelsin" diyen Destici, sel nedeniyle zarar gören bazı evleri ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Destici, daha sonra Belediye Başkanı Beyazgül ile mahalledeki sokaklarda, askerlerle bir süre temizlik çalışması yaptı.

Ziyarette, bazı vatandaşlar Destici'ye, yürütülen çalışmalardan ötürü devlete teşekkür ettiklerini söyledi.

Destici, bu sırada bölgeye inceleme yapmak üzere gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de bir süre görüştü.

Daha sonra selden etkilenen Balıklıgöl'e de geçen Destici, buradaki durum hakkında da bilgi aldı.

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