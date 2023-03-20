Şanlıurfa'da sel sonrası temizlik çalışmaları devam ediyor

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sel sonrası su tahliye ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Bölgede 15 Mart'ta şiddetli sağanağın ardından taşan Karakoyun Deresi çevresindeki Mance ve Karakoyunlu mahallelerinde çamur temizlik çalışmaları yürütülüyor.

Çalışmalara askerler, korucular ve jandarma personeli de destek veriyor. Polis ve jandarmaya ait TOMA'lar ise yerlere su püskürterek temizlik çalışmalarına katkı sağlıyor.

Selden etkilenen bazı vatandaşlar da evlerindeki eşyaları dışarı çıkarıp temizlik yapıyor. Sel nedeniyle evlerin kapalı olan giderleri vidanjör yardımıyla açılıyor.

Su baskınına uğrayan bir AVM'den ise ekiplerin su tahliye ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

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