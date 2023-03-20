Şanlıurfa'da nefes borusuna cisim kaçan çocuğu güvenlik görevlisi kurtardı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde soluk borusuna cisim kaçması sonucu nefessiz kalarak fenalaşan 2 yaşındaki çocuk, güvenlik görevlisinin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Ceylanpınar Gençlik Merkezi'nde depremzede ailesiyle kalan Suriyeli 2 yaşındaki Fedi El Ali'nin ağzına aldığı cisim soluk borusuna kaçtı.

Çocuğunun nefes alamadığını fark eden anne Seher El Ali, merkezin güvenlik görevlisi Murat Sarice'den yardım istedi.

Daha önce ilk yardım eğitimi almış olan Sarice, uyguladığı Heimlich manevrasıyla çocuğun soluk borusundaki cismi çıkarmayı başardı.

Çocuk, çağrılan sağlık ekibince Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşananlar merkezin güvenlik kamerasına yansıdı.

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