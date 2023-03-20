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Bakan Nebati, Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi’nde konuştu:

AA

Bakan Nebati, Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi’nde konuştu:

ŞANLIURFA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sel afetinin üstesinden çok hızlı bir şekilde geldiklerini belirterek, "Ama ülkemizin karşı karşıya kaldığı bir deprem afeti var. 50 binin üstünde vatandaşımızı kaybettik. 100 binlerce konut hasar gördü, yıkıldı ve bunların yeniden inşası gerekiyor. Canımız yandı, maddi hasar olarak 104 milyar dolara yakın bir kaybımız var. Bu sürekli güncellenecek bir rakam." dedi.

Bakan Nebati, Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı konuşmada, sel bölgesinde çarşamba günü sabahından bu yana tüm birimlerle yoğun ve hızlı bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çalışmaların yüzde 90'ın üzerinde bittiğini ifade eden Nebati, şöyle konuştu:

"Bundan sonraki aşama DSİ başta olmak üzere Büyükşehir Belediyemiz ve belediyelerle beraber yapılacak çalışmalardır. Tahammülümüz yok, çok hızlı, olağanüstü çalıştık, iyi işler yaptık. Ama bundan sonraki bu tür olağanüstü yağışlarda, tekrar aynı senaryonun yaşanmaması için de bizim tedbirlerimizi çok hızlı bir şekilde almamız gerekiyor. Az önce Sayın Tarım ve Orman Bakanımızın da ifade ettiği üzere kapalı olan dere alanlarının bir an önce açılması, kaybettiğimiz vatandaşlarımızın bizim üzerimize yüklemiş olduğu bir sorumluluk olarak duruyor."

Nebati, belediyelerin aynı şekilde katkı sağlaması, hızlı olmasının önemli olduğunu belirterek, çalışma yapılacak alanlardaki vatandaşların da "yardım edecek" şekilde hareket etmelerini beklediklerini dile getirdi.

- "Hasar tespitleri yapılan yerlerde hızlı bir şekilde ödeme yapıldı"

Hasar tespitlerine değinen Nebati, "Hasar tespitleri yapılan yerlerde hızlı bir şekilde ödeme yapıldı. Ekipler de çok hızlı şekilde uyumlu bir çalışma sergilediler. Böylesine büyük ve birçok alanda aynı anda yaşanan böylesine büyük bir sel felaketinin, hızlı bir şekilde yaraları sararak ilerlemiş olması, bizleri şehrim adına mutlu etti. İçişleri Bakanımızın yönetiminde AFAD'ın ve diğer kardeşlerimizin arkadaşlarımızın böylesine yoğun ve fedakarca çalışması da bizi mutlu etti. Urfa halkı, yaşayanlar, valimiz ve tüm idaresiyle ortaya konmuş olan bu vefakar ve cefakar davranışı asla unutmayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Böyle felaketlerin bir daha yaşanmamasını dileyen Nebati, şöyle devam etti:

"Bundan sonrası vatandaşlarımızın psikolojik desteklerini sağlamak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, ilgili kaymakamlarımız, belediyelerimiz şimdi vatandaşlarımızla iletişimi daha güçlü bir hale getirecek. Görüldüğü üzere de ramazan ayına gireceğimiz perşembe günü inşallah hasarların tespit edilmiş olduğu, birçok çalışmanın tamamlandığı ve sokakların, evlerin yaşanılır hale geldiği bir günle ramazana girmiş olacağız. Evleri su altında zarar görmüş vatandaşlarımız da ramazan ayının ilk iftarını mutlak surette belediyelerimizin, AFAD'ın ve Valiliğimizin ev sahipliğinde iftarlarını rahat bir şekilde yapabilecekleri ortamı da sağlayacaklardır."

Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür eden Nebati, sözlerini, "Biz buradayız. Bu sel afetinin üstesinden çok hızlı bir şekilde geldik ama ülkemizin karşı karşıya kaldığı bir deprem afeti var. 50 binin üstünde vatandaşımızı kaybettik. 100 binlerce konut hasar gördü, yıkıldı ve bunların yeniden inşası gerekiyor. Bununla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız başta olmak üzere tüm bakanlıklarımız tabi ki AFAD'ın koordinasyonunda ilgili çalışmaları çok hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Allah bu tür afetleri bir daha vermesin. Canımız yandı, maddi hasar olarak 104 milyar dolara yakın bir kaybımız var. Bu sürekli güncellenecek bir rakam. Aynı zamanda bütçe üzerinde yükümüz var. İşini, aşını kaybeden vatandaşlarımız var." diye tamamladı.

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