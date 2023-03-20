Bakan Kirişci, Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi'nde konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kirişci, Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi'nde konuştu:

AA

Bakan Kirişci, Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi'nde konuştu:

ŞANLIURFA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sel felaketinden etkilenen Şanlıurfa'daki derelere ilişkin, "Bundan sonra yapmak istediğimiz kesinlikle ve kesinlikle bu derelerin hem genişlikleri hem de derelerin güzergahları hem de bu derelerin şu anda belirli alt geçitlerin altından veya binaların yanından geçiyor olmasını dikkate alarak tamamıyla dereleri rahatlatacak sıfırdan yeni bir projelendirme çalışmasının içerisindeyiz." dedi.

Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yapan Kirişci, sel nedeniyle Şanlıurfa ve Adıyaman'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Türkiye'nin dört bir yanından katkı sağlamak adına sivil ve askerlerin kentte bulunduğunu ifade eden Kirişci, "Bunlarla beraber bizim de kamu olarak özellikle DSİ'ye ait 98 iş makinesi, 55 arazöz, 150 orman çalışanımız, 225 DSİ çalışanımız sahada birebir hizmet veriyorlar. İhtiyaç olduğunda bu sayıların artırılması mümkün. Ama şu anda bir yeterlilik durumu olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Kirişci, balçığın ve yüzeyin temizlenmesi konusunda arazözlerin önemli katkı sağladığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"DSİ sahip olduğu güçlü ve geniş makineleriyle bu hadiseye damgasını vuran 3 derenin çalışılması konusunda, bir daha taşkın yaşamamak üzere çalıştırılması konusunda yoğun bir gayretin içerisindeler. Gerçekten bunun kabul edilebilir yanı yok. Bu derelerin kesinlikle ve kesinlikle bir genişlik olarak yeterli olması, iki üstlerinin açık olması ve asla kapatılmaması çok çok önemli. Tabii ki ondan sonra da derenin geçtiği havzalardaki diğer yapılması gerekenler."

DSİ'nin çalışmalarına büyük bir süratle devam ettiğini aktaran Kirişci, "Vatandaşlarımızın özellikle bu konuda anlayış göstermelerini bekliyoruz. Bu derelerin üstü açılırken ister istemez kendi iş yerlerinin veya konutlarının önünden geçen derelerle ilgili bir rahatsızlık hissetmesinler. Çünkü buradaki sular eğer temizlenir, arıtılır ve güzelce bakılırsa aslında kendi coğrafyalarına ve lokasyonlarına çok büyük değer katar. Buradan hareketle de yaklaşık 1200 metrelik Sırrın Deresi üzerinde, yine 800 metrelik Karakoyun Deresi üzerinde dere üstünün açılması çalışmalarını inşallah süratle tamamlayacağız." değerlendirmesini yaptı.

- Sıfırdan yeni projelendirme

Bakan Kirişci, Bakanlık olarak bundan sonra yapacakları çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Bundan sonra yapmak istediğimiz kesinlikle ve kesinlikle bu derelerin hem genişlikleri hem de derelerin güzergahları hem de bu derelerin şu anda belirli alt geçitlerin altından veya binaların yanından geçiyor olmasını dikkate alarak tamamıyla dereleri rahatlatacak sıfırdan yeni bir projelendirme çalışmasının içerisindeyiz. Bu da Şanlıurfa'mıza, bütün bu yaşanılan üzücü hadiselerden sonra onları mutlu edecek ve onları memnun edecek bir çalışma olacak. Bu çalışmalar tamamlandığında da inanıyorum ki bir daha bu tür taşkınlar olmayacak."

Tarımsal üretimle ilgili Kirişci, kayıplara yönelik il ve ilçe müdürlüklerinin çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Vahit Kirişci, yağışların son birkaç saat öncesine kadar devam ettiğini belirterek, "Yağışların tamamlanmasıyla biz bilhassa buğday, arpa ve mercimek gibi baklagil bitkilerinin içerisinde olduğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarımızı yapmış olacağız." dedi.

Vatandaşların ifadeleri doğrultusunda ve sonrasında da tespit çalışmalarında büyükbaş ve küçükbaş ile arılı kovanlardaki tespitlerinin sürdüğünü kaydeden Kirişci, sözlerini, "Çok önemli sayılabilecek, ülkenin gıda güvenliğini riske edecek herhangi bir gelişme bizim ön tespitlerimiz olarak söz konusu değildir. Bunu da bu vesileyle belirtmek isterim. Bir daha inşallah bunlar yaşanmasın diyoruz. Şanlıurfa'mıza, Adıyaman'ımıza ve ülkemize geçmiş olsun diyorum." diye tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Nebati, Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi’nde konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Nebati, Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi’nde ...
Şanlıurfa'da aranan tır şoförü, nişanına yetişmeye çalışırken sele kapılmış
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da aranan tır şoförü, nişanına yetişmeye ...
Şanlıurfa'da 10 bin personel ile çamur temizliği (2)
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 10 bin personel ile çamur temizliği (2)
Şanlıurfa'da nefes borusuna cisim kaçan çocuğu güvenlik görevlisi kurtardı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da nefes borusuna cisim kaçan çocuğu ...
Şanlıurfa'da sel sonrası temizlik çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da sel sonrası temizlik çalışmaları devam ...
Şanlıurfa merkezde yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa merkezde yağış nedeniyle eğitime bir gün ...
Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor
Şanlıurfaspor - İnegölspor: 8-0
YEREL HABERLER Şanlıurfaspor - İnegölspor: 8-0
Şanlıurfa'daki selde 3 bin 154 kişi zarara uğradı, kayıp TIR şoförü aranıyor (2)
YEREL HABERLER Şanlıurfa'daki selde 3 bin 154 kişi zarara uğradı, ...
BBP Genel Başkanı Destici, selden etkilenen Şanlıurfa'da incelemelerini sürdürdü
YEREL HABERLER BBP Genel Başkanı Destici, selden etkilenen ...
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi'ne ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Kentsel Dönüşüm ...
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Şanlıurfa'daki sele ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Şanlıurfa'daki ...
Şanlıurfa'da tırıyla sele kapılan sürücüyü arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da tırıyla sele kapılan sürücüyü arama ...
Şanlıurfa'da tırıyla sele kapılan sürücüyü arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da tırıyla sele kapılan sürücüyü arama ...
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, selden etkilenen Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, selden etkilenen ...
Şanlıurfa Valiliğinden sel felaketine ilişkin bilgilendirme:
YEREL HABERLER Şanlıurfa Valiliğinden sel felaketine ilişkin ...
Şanlıurfa'da 5 kişinin hayatını kaybettiği köprülü kavşak ve alt geçitteki çalışmalar tamamlandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 5 kişinin hayatını kaybettiği köprülü ...
Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, selden etkilenen Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, selden etkilenen ...
Şanlıurfa'da kente yeniden şebeke suyu verilmeye başlandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da kente yeniden şebeke suyu verilmeye ...
Şanlıurfa'da su basan otoparktaki 170 araç çıkarıldı, kayıp TIR şoförü aranıyor (2)
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da su basan otoparktaki 170 araç çıkarıldı, ...
Şanlıurfa'da sele kapılan tır ve sürücüsünü arama çalışması 4. gündür sürüyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da sele kapılan tır ve sürücüsünü arama ...
Siverek'te depremzedeler yararına kermes düzenlendi
YEREL HABERLER Siverek'te depremzedeler yararına kermes düzenlendi
Şanlıurfa'da selden etkilenen kapalı otoparktaki araçlar çıkarıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da selden etkilenen kapalı otoparktaki ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.