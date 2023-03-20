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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'da konuştu:

AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'da konuştu:

ŞANLIURFA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Selden yoğun olarak etkilenen 14 mahallede 1978 ev, 234 iş yeri, 19 okul, 8 cami 3 alt geçit. Ama hala hasar ve zarar tespit çalışmaları devam ediyor." dedi.

Soylu, Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, 15 Mart'ta Şanlıurfa'nın üç merkez ilçesinde sel afeti yaşandığını hatırlattı.

Metrekareye düşen yağışın 180-190 kilogram olduğunu, 27 mahallenin bu selden etkilendiğini belirten Soylu, "Selden yoğun olarak etkilenen 14 mahallede 1978 ev, 234 iş yeri, 19 okul, 8 cami, 3 alt geçit. Ama hala hasar ve zarar tespit çalışmaları devam ediyor. Burada geçmiş günlerde de söyledik, bu altıncı günde de söylüyoruz, Şanlıurfa'da 16 vatandaşımız Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin." dedi.

Bakan Soylu, Şanlıurfa'da kullandığı tırla sele kapılarak kaybolan Emin Ergün'ü arama çalışmalarına da değinerek, aracın bulunduğunu söyledi. Soylu, "DSİ'nin de bir veya iki aracı var orada. Kupanın içinde olduğunu değerlendiriyoruz ama kupanın dışında da arama kurtarma çalışmalarımız sektörde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Soylu, selde 62 kişinin yaralandığını, 60'ının taburcu olduğunu belirterek, "Biri yoğun bakımda biri de serviste." diye konuştu.

Şanlıurfa'da sel olduğu gün Adıyaman'ın Tut ilçesinde de benzer afetin yaşandığını hatırlatan Soylu, "Orda da 2 vefat, 2 kayıp vardı. Bugün anneyi, üçüncü vefatı bulduk. Anneyi bulduk, 3 vefat bir kayıp, Zeynep Zümra'mız aranıyor hala. 8 yaralı vardı, bunların da hepsi taburcu oldu." ifadelerini kullandı.

Sel başlar başlamaz bölgede çalışmaların hemen başladığına vurgu yapan Soylu, şöyle konuştu:

"Bütün birimler, kurumlar, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri, kaymakamlarımız, valiliğimizin koordinasyonunda hakikaten vatandaşımıza hemen ulaşılmaya çalışıldı. Onun dışında toplam 4 bin 239 belediye personeli görev aldı. 2 bin 642 AFAD koordinesinde tüm illerden personel geldi. Bunda bütün kurumlarımız var, Karayolları'ndan DSİ'sine kadar. 2 bin 565 jandarma personeli, 740 emniyet personeli, yaklaşık 500'ün üzerinde de Türk Silahlı Kuvvetlerinden personel şu anda çalışmalarını devam ettiriyorlar. Toplam 10 bin 686 personel. İş makinesi, 1072 iş makinesi burada görev yaptı, 810 da ulaşım aracı görev yaptı. Şanlıurfa dışından yani Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri haricinde 40 belediye aracı ve personeliyle burada görev yaptılar, ayrıca kamu kurum ve kuruluşları. Biraz önce de bahsettim, 13 konut ağır hasarlı ve yıkılma durumuna geldi. 317 iş yeri hasar gördü. Bunların bir kısmının tespiti yapıldı, bir kısmının tespiti yapılıyor. Onun için hem buranın Defterdarlığı hem Antalya Vergi Dairesi Müdürlüğü hem de müdürümüz hem de Kumluca Kaymakamlığımız ve buradaki arkadaşlarımızla bu tespitler yapılıyor. Yine 812 araç hasar gördü, bunların bir kısmı pert, bir kısmı da tamire muhtaç. Yine 1499 eşya zararı var evlerde. Yani toplam 2641. Ayrıca, 225 araçta yediemine çekilmiş oldu."

Şu ana kadar yapılan ödemeler konusunda da bilgi veren Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Zarar tespiti yapılan 1161 vatandaşımıza can suyu ödemesi olarak AFAD tarafından 10'ar bin lira. İlçelerimizin Sosyal Yardımlaşma Vakıfları, merkez sosyal dayanışma vakıfları tarafından 10'ar bin lira, 20 bin lira. Aynı zamanda da büyükşehir belediyemiz tarafından 5'er bin lira, ilk etapta hiçbir hasar tespiti yapmadan sadece gördüğümüzle yapılan yardımın toplamı 25'er bin lira. Yine bunun yanı sıra aynı zamanda da iş yerlerine 10'ar bin lira bir can suyu ödemesi gerçekleştirildi. Şunu ifade edeyim, konutlarla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eşya yardımıyla ilgili şimdi çalıştı. Genelde usulümüz şudur, yüzde 60-70'ini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yüzde 30'unu da AFAD karşılar ve bu da arkadaşlarımızın tespit ettikleri hasar miktarında verilir. İş yerleriyle ilgili Ticaret Bakanlığı ile konuştuk, Cumhurbaşkanı'mızın talimatıydı. TESKOMB, Ticaret Bakanımızın takibiyle bir kaynağı valiliğimize intikal ettirecek. İş yerlerindeki hasar ve tanzimlerini gidermiş olacak. Diğer tarafta araçlarla ilgili de arkadaşlarımızın çalışmaları devam ediyor. Zannediyorum hafta sonuna kadar bir noktaya gelir. Oradaki adım da atılmış olacak. Bu esnada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine de her türlü destekte bulunuldu, bulunulmaya da devam edilecek."

Şanlıurfa'nın millete bıraktığı tarihsel mirasının da olduğunu dile getiren Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Arkeoloji Müzesi ile ilgili ilk günden itibaren bir çalışma başladı. Arkeoloji Müzesi'nin sergi alanıyla ilgili bir problem yok. Ama alt katta, depolarda yani kazı alanlarından gelen envanterde problem olmamasını temin etmek için, orada 10 dönümlük arazi de su doluydu, o sular boşaltılıyor. Bir noktaya kadar da boşaltıldı. Orada çok dikkatli bir çalışma yapılıyor. Hem İl Kültür, hem Müze Müdürü, hem arkeologlar, hocalar hepsi oradalar. Çünkü bu müze çok kıymetli bir müze. Sadece Şanlıurfa'nın değil tarihimizin en önemli miraslarından birisi. Depolarda 65 bin eser bulunmaktaydı. Bunun 40 bininin tahliyesi tamamlandı. Yaklaşık 25 binin de tahliyesi şu anda ilgili hocalar ve sorumlular çerçevesinde devam ediyor. Biz oraya özel bir çalışma da yaptık. Milli Savunma Bakanımız ile birlikte orada sadece jandarma ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin askerleri tahliyede hocalar nezaretinde bulunuyorlar. Çünkü eserlerin her biri çok kıymetli. Ayrıca emniyet müdürlüğümüzün KOM ve istihbarat ekipleri de orada bulunuyorlar. Yine Şanlıurfa Müzesi'nin kompleksi içerisinde yer alan Haleplibahçe Mozaik Bahçesi içerisinde selden kaynaklanan sorunlar ortadan kaldırılmış ve mozaiklerin temizleme işlemi başlatılmıştır. Yapılan bu işlemlerin tamamı da kameralarla izlenmektedir ve takip edilmektedir. Bir mahalle hariç o da hemen Karakoyunlu Deresi'nin kenarındaki Akabe Mahallesi'nde temizlik yüzde 70-75 bitti. Diğerlerinde yüzde 90-95'in üzerinde. İnşallah, bu akşam, yarın akşam temizliği bitirmiş olacağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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