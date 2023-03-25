Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında kent girişinde bir aracı durdurdu.

Araçtaki aramada, yedek lastik içine gizlenmiş 3 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ve 500 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli "uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

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