Şanlıurfa'da AK Parti'nin temayül yoklaması yapılıyor

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ŞANLIURFA (AA) - AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığınca, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için partiye başvuran aday adaylarına yönelik temayül yoklaması yapılmaya başlandı.



11 Nisan Spor Salonu'ndaki temayül yoklamasına katılan parti teşkilatı üyeleri elektronik ortamda oylarını kullandı.

AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, gazetecilere, partisinin Seçim İşleri Başkanlığının koordinasyonunda temayül yoklaması gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "İnşallah tüm adaylarımız için hayırlı olur. İnşallah millete hizmet yolundaki bu demoktatik yarış kardeşlik ve bir şölen havasında geçecek." dedi.



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