Adıyamanlı depremzede sporcu, hentbola Şanlıurfa'da devam edecek

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ŞANLIURFA (AA) - MÜSLÜM ETGÜ/EŞBER AYAYDIN - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da yakınlarıyla arkadaşlarını kaybeden ve Şanlıurfa'ya yerleşen 14 yaşındaki hentbolcu Cihan Halil, kendisine kucak açan Kadınlar 2. Lig takımlarından Şanlıurfa Güneşin Çocukları GSK'de oynayacak.



Depremler sonrası ailesiyle Şanlıurfa'daki ablasının evine yerleşen Cihan Halil, tanıdığı bir antrenörün aracılığıyla Şanlıurfa Güneşin Çocukları GSK'nin çalışmalarına katıldı.

Kulüp başkanı ve hentbol antrenörü Bayram Kaplan ve yeni arkadaşlarının yardımıyla kısa sürede takıma adapte olan 14 yaşındaki Cihan, acılarını unutmasına yardımcı olacağına inandığı çok sevdiği hentbolu yeniden oynayabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Cihan Halil, AA muhabirine, deprem sırasında dışarı çıkınca binaların yıkıldığını gördüğünü söyledi.

Babasının kendilerini otomobille şehir dışına götürdüğünü aktaran Cihan, bir süre bekledikten sonra Şanlıurfa'daki ablasının evine geldiklerini ifade etti.

Hentbola olan ilgisinin 5. sınıfta başladığını belirten genç sporcu, 4 yıl emek verdiği hentboldan kopmak istemediğini dile getirdi.

Kendisine yardımcı olduğu için Kaplan'a teşekkür eden Cihan, "Takım arkadaşlarımla zaten geçen sene rakiptik, onlardan birkaçını tanıyordum, diğerleriyle de tanıştım. Hentbolu çok seviyorum, iIeride milli takımda forma giymek istiyorum. Hentbola devam edebileceğim için çok mutlu oldum." diye konuştu.



Cihan, depremde sınıf arkadaşlarının yaşamını yitirdiğini, takımındaki kimseye bir şey olmadığını anlattı.

Erkekler takımından 4 arkadaşları ve antrenörlerinin hayatını kaybettiğini öğrendiklerini dile getiren Cihan, "Hentbol depremden kalan üzüntülerimi geçiriyor, beni mutlu ediyor." ifadesini kullandı.





- Kaplan: "Cihan yetenekli bir kızımız"







Bayram Kaplan ise Cihan'ın çok sevdiği hentbolla hayata tutunmasının kendisini etkilediğini söyledi.

Cihan'ın takıma gelmek istediğini duyunca tereddütsüz kabul ettiğini kaydeden Kaplan, "En azından antrenmanlarını aksatmamış ve hentbol sayesinde bu zor süreci atlatmış olur düşüncesiyle takımla antrenmana çıkardık. Yetenekli bir kızımız olduğunu gördüm. Kendisine kapımızı açtık, bu yıl burada olacak. Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Şanlıurfa adına da yarışmalara katılacak." diye konuştu.

Kaplan, depremzede sporcuyu daha iyi yerlere getirmek için çabalayacaklarını belirtti.

Takım kaptanı Zeliha Nur Ercan da depremler nedeniyle ara verdikleri antrenmanlara tekrar başladıklarını ve Cihan'ın da aralarına katılmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

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