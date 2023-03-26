Adıyamanlı depremzede sporcu, hentbola Şanlıurfa'da devam edecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyamanlı depremzede sporcu, hentbola Şanlıurfa'da devam edecek

AA

Adıyamanlı depremzede sporcu, hentbola Şanlıurfa'da devam edecek

ŞANLIURFA (AA) - MÜSLÜM ETGÜ/EŞBER AYAYDIN - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da yakınlarıyla arkadaşlarını kaybeden ve Şanlıurfa'ya yerleşen 14 yaşındaki hentbolcu Cihan Halil, kendisine kucak açan Kadınlar 2. Lig takımlarından Şanlıurfa Güneşin Çocukları GSK'de oynayacak.

Depremler sonrası ailesiyle Şanlıurfa'daki ablasının evine yerleşen Cihan Halil, tanıdığı bir antrenörün aracılığıyla Şanlıurfa Güneşin Çocukları GSK'nin çalışmalarına katıldı.

Kulüp başkanı ve hentbol antrenörü Bayram Kaplan ve yeni arkadaşlarının yardımıyla kısa sürede takıma adapte olan 14 yaşındaki Cihan, acılarını unutmasına yardımcı olacağına inandığı çok sevdiği hentbolu yeniden oynayabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Cihan Halil, AA muhabirine, deprem sırasında dışarı çıkınca binaların yıkıldığını gördüğünü söyledi.

Babasının kendilerini otomobille şehir dışına götürdüğünü aktaran Cihan, bir süre bekledikten sonra Şanlıurfa'daki ablasının evine geldiklerini ifade etti.

Hentbola olan ilgisinin 5. sınıfta başladığını belirten genç sporcu, 4 yıl emek verdiği hentboldan kopmak istemediğini dile getirdi.

Kendisine yardımcı olduğu için Kaplan'a teşekkür eden Cihan, "Takım arkadaşlarımla zaten geçen sene rakiptik, onlardan birkaçını tanıyordum, diğerleriyle de tanıştım. Hentbolu çok seviyorum, iIeride milli takımda forma giymek istiyorum. Hentbola devam edebileceğim için çok mutlu oldum." diye konuştu.

Cihan, depremde sınıf arkadaşlarının yaşamını yitirdiğini, takımındaki kimseye bir şey olmadığını anlattı.

Erkekler takımından 4 arkadaşları ve antrenörlerinin hayatını kaybettiğini öğrendiklerini dile getiren Cihan, "Hentbol depremden kalan üzüntülerimi geçiriyor, beni mutlu ediyor." ifadesini kullandı.


- Kaplan: "Cihan yetenekli bir kızımız"


Bayram Kaplan ise Cihan'ın çok sevdiği hentbolla hayata tutunmasının kendisini etkilediğini söyledi.

Cihan'ın takıma gelmek istediğini duyunca tereddütsüz kabul ettiğini kaydeden Kaplan, "En azından antrenmanlarını aksatmamış ve hentbol sayesinde bu zor süreci atlatmış olur düşüncesiyle takımla antrenmana çıkardık. Yetenekli bir kızımız olduğunu gördüm. Kendisine kapımızı açtık, bu yıl burada olacak. Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Şanlıurfa adına da yarışmalara katılacak." diye konuştu.

Kaplan, depremzede sporcuyu daha iyi yerlere getirmek için çabalayacaklarını belirtti.

Takım kaptanı Zeliha Nur Ercan da depremler nedeniyle ara verdikleri antrenmanlara tekrar başladıklarını ve Cihan'ın da aralarına katılmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıklgöl'ün suyu normalleşmeye başladı, balıklar yeniden ortaya çıktı
YEREL HABERLER Balıklgöl'ün suyu normalleşmeye başladı, balıklar ...
Şanlıurfa'da AK Parti'nin temayül yoklaması yapılıyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da AK Parti'nin temayül yoklaması yapılıyor
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı ...
Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu
Bakan Nebati, deprem ve selden etkilenen Şanlıurfa'da incelemelerini sürdürdü
YEREL HABERLER Bakan Nebati, deprem ve selden etkilenen Şanlıurfa'da ...
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Şanlıurfa'daki sel bölgesinde inceleme yaptı:
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Şanlıurfa'daki sel ...
Bakan Çavuşoğlu Şanlıurfa´da (2)
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu Şanlıurfa´da (2)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu selden etkilenen Şanlıurfa'da incelemede bulundu
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu selden etkilenen ...
Bakan Çavuşoğlu Şanlıurfa´da
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu Şanlıurfa´da
Şanlıurfa'da tırıyla sele kapılan sürücünün cesedi bulundu
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da tırıyla sele kapılan sürücünün cesedi ...
Sele kapılan TIR şoförünün 10'uncu günde cesedi bulundu
YEREL HABERLER Sele kapılan TIR şoförünün 10'uncu günde cesedi ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu selden etkilenen Şanlıurfa'da:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu selden etkilenen ...
Şanlıurfa'da diş poliklinklerine ramazan düzenlemesi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da diş poliklinklerine ramazan düzenlemesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Şanlıurfa'da depremzedelerle sahur yaptı
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Şanlıurfa'da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.