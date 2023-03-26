GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde öğlenden itibaren gök gürültülü sağanak yağış başladı.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı küçük derelerde taşkın meydana geldi.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ile sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Belediye ekipleri, kent merkezinde çalışma yaptı.

Yağışın gece boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

-Valilikten uyarı

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, şiddetli yağışın tekrar etkisini gösterdiği belirtildi.

Ekiplerin tamamının sahada olduğu vurgulanan açıklamada, "Gelen ihbarlar, ekiplerimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Can ve mal güvenliği açısından vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de kentte 15 Mart'taki sel felaketinde taşan Sırrın ile Cavsak derelerinde incelemelerde bulundu.

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