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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'nın bazı bölgeleri için içme suyu uyarısı yapıldı

AA

Şanlıurfa'nın bazı bölgeleri için içme suyu uyarısı yapıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ), şebeke suyunun bulanıklık değerinde artış yaşandığı Karaköprü ilçesindeki bazı mahallelerde şebeke suyunun içilmemesi uyarısında bulundu.

ŞUSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, Karaköprü ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanağın kısa sürede cadde ve sokaklarda göllenmelere neden olduğu hatırlatıldı.

Şebeke suyunun bulanıklık değerinde artış yaşandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karaköprü ilçesi Atakent, Batıkent, Doğukent, Güllübağ, Narlıkuyu, Çamlıyayla ve Akbayır mahallelerimizi besleyen su şebekemizin bulanıklık değerinde artış tespit edilmesi nedeniyle bu mahallelerimizdeki şebekeden gelen suyun sadece kullanım suyu olarak kullanılması önem arz etmektedir."

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