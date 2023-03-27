Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonda 1 zanlı tutuklandı

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​​​​​​​ŞANLIURFA (AA) - Ceylanpınar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durdurdukları 27 C 0255 plakalı araçta yaptığı aramada 89 gram metamfetamin ile bilgisayar parçası içine gizlenmiş hassas terazi ele geçirdi.

Araçta bulunan İ.B, Ö.F.A. ve H.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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