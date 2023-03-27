Şanlıurfa'da esnafın orta hasarlı iş merkezine girmesini polis engelledi

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ŞANLIURFA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da orta hasarlı iş merkezine girmek isteyen esnafı polis engelledi.

6 Şubat'taki depremlerin etkilediği kentte, Atatürk Bulvarı'ndaki Kapaklı Pasajı da orta hasar aldı.

Uzun süredir iş yerine giremeyen esnaf, dükkanlarını açmak istedi.

Zabıta ekiplerinin dükkanlarını açmasına müsaade etmediği bir grup esnaf, eylem yaparak pasajın çatısına çıktı.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, esnafla görüştü.

Ekipler, esnafı çatıdan indirerek dükkanlarına girmemeleri konusunda ikna etti.

Daha sonra bölgede toplanan kalabalık olaysız dağıldı.

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