Ceylanpınar'da gümrük kaçağı 823 paket sigara ele geçirildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 15 Temmuz Mahallesindeki bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 829 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Olayla ilgili olarak gözaltına alınan iş yeri sahibinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.





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