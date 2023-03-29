Ceylanpınar Kaymakamı Uzun'dan Kıbrıs gazisinin ailesine taziye ziyareti

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ŞANLIURFA (AA) - Ceylanpınar Kaymakamı Emrah Uzun, dün vefat eden Kıbrıs gazisi Mustafa Aldırmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Uzun, beraberindekilerle birlikte Aldırmaz'ın ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Gazi Aldırmaz'a rahmet dileyen Kaymakam Uzun, ailesine de sabır temennisinde bulundu.

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