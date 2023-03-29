Karaköprü'de Seyrantepe Spor Salonu'nun yapımı sürüyor

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ŞANLIURFA (AA) - Karaköprü Belediyesince yaptırılan Seyrantepe Spor Salonu'nda çalışmalar sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Seyrantepe Mahallesi'nde gençlerin daha güzel bir ortamda spor yapması için yapılan spor salonu inşaatının önemli bir kısmı tamamlandı.

Yaklaşık 895 metrekare kapalı alan üzerinde inşa edilecek spor salonunun içinde standart boyutlarda basketbol sahası, voleybol sahası, yönetim odaları ile soyunma odaları yer alacak.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, sporcu bir nesil yetişmesinin önemli olduğunu belirterek, gençlerin spor yapabilecekleri, okul turnuvalarının düzenlenebileceği, sporcuların antrenman yapacağı bir spor salonunu Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle mahalleye kazandıracaklarını kaydetti.

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