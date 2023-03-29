Şanlıurfa'da 14 iftar çadırında vatandaşlara hizmet veriliyor

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 ilçede kurulan 14 iftar çadırında vatandaşlar birlikte iftar açıyor.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde ramazan etkinlikleri çeşitli programlarla devam ediyor.

Ramazan ayı dolaysıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 ilçede 14 farklı noktada kurulan iftar çadırlarında vatandaşlar iftarını açıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, her akşam bir iftar çadırını ziyaret ederek buradaki vatandaşlarla bir araya geliyor.

Vatandaşlarla sohbet eden Beyazgül, görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi alıyor.

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