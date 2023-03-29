Şanlıurfa'da muhtarın öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde muhtarın silahlı saldırı sonucu ölmesine ilişkin gözaltına alınan babası ile kardeşi tutuklandı.

Yenişehir Mahallesi'nde 27 Mart'ta evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren kırsal Kırbalı Mahallesi'nin muhtarı Behçet Ş'nin cinayet zanlılarının bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Çalışma sonucu, Behçet Ş'nin babası Hidayet Ş. ile üvey kardeşi Necmettin Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.