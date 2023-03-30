Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 26 şüpheli yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Birecik, Ceylanpınar, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Çalışma kapsamında 4 bin 120 paket gümrük kaçağı sigara, 172 gümrük kaçağı cep telefonu, 725 gümrük kaçağı elektronik sigara, 150 kilogram nargile tütünü, 600 gram esrar ve 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 26 şüphelinin işlemleri sürüyor.



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