Şanlıurfa'daki terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 24 şüpheli adliyeye sevk edildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında HDP ile DBP Suruç ilçe başkanlarının da bulunduğu 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve terör örgütüne katılım sağlamak amacıyla kente gelen bazı kişilere propaganda, yardım, yataklık yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında HDP Suruç İlçe Başkanı Y.G. ve DBP Suruç İlçe Başkanı R.B'nin de bulunduğu 24 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 27 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan ikisi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.



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