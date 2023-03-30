Şanlıurfa'da 43 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da hakkında 43 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık ve enerji hırsızlıkları suçlarından 43 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.P'yi (30) yakaladı.

İşlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.



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