Şanlıurfa'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İlhan Yetim idaresindeki 80 ADT 557 plakalı kamyon, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde aynı yönde seyreden Hakan A. yönetimindeki 63 L 5504 plakalı kamyon ve yol kenarında park halinde bulunan 63 M 5129 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kazada kamyon sürücüsü Yetim ile beraberindeki yolcu Abdullah Karataş olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Hakan A. ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.



Kaza nedeniyle kapanan yol, kamyonda bulunan plastik parçaların ve araçların kaldırılmasının ardından açıldı.



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