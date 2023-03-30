Şanlıurfa'da muhtarın silahlı saldırıya uğrama anı güvenlik kamerasında

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde muhtar Behçet Ş'ye düzenlenen silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yenişehir Mahallesi'nde 27 Mart'ta evinin bulunduğu binada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kırsal Kırbalı Mahallesi muhtarı Behçet Ş. olayıyla ilgili güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde, binaya giren Behçet Ş'nin merdivenlerden çıktığı sırada apartman girişinden ateş açıldığı, yaralanan muhtar Behçet Ş'nin yere düşmesi ve binada oturan bir kişinin dışarı çıkarak yardım etmeye çalışması yer aldı.

Yenişehir Mahallesi'nde 27 Mart'ta silahlı saldırıya uğrayan kırsal Kırbalı Mahallesi muhtarı Behçet Ş. hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Behçet Ş'nin babası Hidayet Ş. ile üvey kardeşi Necmettin Ş. tutuklanmıştı.

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