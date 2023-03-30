Şanlıurfa'da selden zarar gören parklar onarılıyor

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da selden zarar gören parklarda bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor.

Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, 15 Mart'taki sel nedeniyle deforme olan cadde ve sokaklarda tahribatın izleri gideriliyor, selden etkilenen bölgelerdeki kötü görüntü silinmeye çalışılıyor.

Belediye ekipleri, sel nedeniyle zarar gören parklarda bakım ve onarım çalışması yapıyor.

Bu kapsamda elden geçirilen parklardaki kameriye ve banklar yeniden boyanıyor.



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