Şanlıurfa'da "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valiliğince "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" kapsamında kız çocuklarına yönelik etkinlik düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık" projesi çerçevesinde, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan öncülüğünde 300 kız öğrenciye yönelik "Kendimi seviyorum, eğitimime ve çevreme önem veriyorum" paneli yapıldı.

Zeynep Akkiraz Ayhan, GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, dünyanın sadece bugünleri yaşayan insanların değil aynı zamanda yarınlara bırakılacak bir miras olduğunu söyledi.

Bu anlamda Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık" projesine ellerinden gelen desteği verdiklerini anlatan Ayhan, değişim ve dönüşümün bireyden başladığını, hayatın her alanında sıfır atığın öneminin vurgulanması gerektiğini aktardı.

Bu bilinçle kadın pedlerinin önemine dikkati çeken Ayhan, şunları kaydetti:

"Bir kadın hayatı boyunca ortalama 15 binden fazla ped tüketiyor. Türkiye'de her gün milyonlarca tek kullanımlık ped, geri dönüştürülmeden çöpe atılıyor. Maalesef bu pedlerin doğada yok olma süresi de 500 yılı geçiyor. O yüzden evlatlarımızın hijyenik ve ekolojik pedlere ulaşımını kolaylaştırmak, aynı zamanda bu konuda bilinçlenmelerini sağlamak adına bizler çalışmaya başladık. Evlatlarımızın kişisel hijyenlerini destekleyecek eğitimler vermek, onların hayatlarında bir değişim yaratmak istiyoruz. Her ay yaşadığımız bu süreç ayıp, saklanması gereken veya utanılması gereken bir süreç değildir. Evlatlarımızın taşıdıkları çeşitli duygusal engelleri de bu eğitimlerde yok etmek istiyoruz. Bugün bu amaçlarla sizlere dağıtacağımız hijyenik pedler aynı zamanda ekolojik şekilde üretildiği için doğaya zarar vermemektedir. Kimyasal veya plastik ham maddeler içermemektedir. Geri dönüşümü kolay olan bu pedlerle hem doğamızı korumayı hem de kadın bedeni ile dost olan ekolojik bir yaşamı mümkün kılmayı hedefliyoruz."

Konuşmanın ardından psikolog Halise Akdemir "Ergenlik döneminde duyuşşal, zihinsel gelişim", ebe Ayşegül Gökmen "Ergenlik döneminde hijyen eğitimi" ve çevre mühendisi Serhat Turgut da "Sıfır atık" sunumlarını gerçekleştirdi.

Program, 300 kız öğrenciye ekolojik ve hijyenik ped dağıtımıyla sona erdi.





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