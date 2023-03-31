Şanlıurfa'da hırsızlık zanlıları tutuklandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerindeki hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışma sonucu hırsızlığı İ.E. ile İ.E'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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